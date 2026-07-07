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23:48, 7 июля 2026Бывший СССР

Раскрыты возможные действия Ермолаева после покушения на него в Монако

Экс-сотрудник СБУ Прозоров: Бизнесмен Ермолаев может раскрыть коррупционные схемы Киева
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Василий Прозоров

Василий Прозоров. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что украинский бизнесмен Вадим Ермолаев после покушения на него в Монако может раскрыть коррупционные схемы Киева. Его слова приводит ТАСС.

Прозоров допустил, что Ермолаев попробует обеспечить себе право на защиту от европейских правоохранителей взамен на раскрытие деталей коррупционных схем на Украине. «Но тогда, скорее всего, он не выступит как раз на пресс-конференции», — отметил он.

Вечером 29 июня в жилом доме в Монако произошел подрыв самодельного взрывного устройства. В результате теракта, который стал первым подобным происшествием в истории княжества, тяжело пострадал Вадим Ермолаев и его спутница Анна Насобина, а также получил легкие травмы их 13-летний сын.

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