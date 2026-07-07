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23:44, 7 июля 2026Спорт

В ФИФА ответили на вопрос о допуске сборной России

В ФИФА обсудят допуск сборной России к международным турнирам
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Paul Childs / Reuters

В Международной федерации футбола (ФИФА) ответили на вопрос о допуске сборной России. Об этом сообщает Sky News.

Организация дополнительно обсудит этот вопрос. «ФИФА проанализирует это решение, прежде чем принимать дальнейшие шаги в координации с заинтересованными сторонами», — говорится в ее заявлении.

Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) временно восстановлен в правах.

Ранее в Международном союзе биатлонистов (IBU) отказались возвращать российских спортсменов на соревнования под эгидой организации. «Решения о допуске к участию принимаются каждой международной федерацией самостоятельно. Позиция IBU остается неизменной, а решение конгресса IBU от 2022 года продолжает действовать», — сказал глава организации Олле Далин.

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