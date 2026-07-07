Зеленский рассказал о подготовке к встрече с Трампом

Зеленский заявил, что находится в боевом настроении перед встречей с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам о подготовке к встрече с американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Анкаре. Его слова приводит издание «Обозреватель».

Политик заявил, что находится в боевом настроении и настроен решительно. «Настрой нормальный, рабочий, боевой. Перед президентом Трампом всегда должен быть боевой», — ответил Зеленский на соответствующий вопрос.

По словам украинского президента, подготовка к переговорам продолжается, а сама встреча будет важной и организационно сложной.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что на Западе нет уверенности в результате переговоров между Трампом и Зеленским. По мнению европейских дипломатов, президент США слишком непредсказуем и переговоры Киева с ним могут провалиться.

