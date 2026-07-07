На Западе усомнились в успехе переговоров Трампа и Зеленского

Bloomberg: На Западе нет уверенности, что переговоры Трампа и Зеленского пройдут успешно

На Западе нет уверенности, что переговоры президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского на полях саммита НАТО в Анкаре пройдут успешно. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Несмотря на то что сейчас все ожидают хорошей встречи Трампа и Зеленского, нестабильность в поведении президента США не дает уверенности в том, что переговоры пройдут гладко», — говорится в материале.

При всем том что Трамп смягчил риторику в отношении украинского лидера, Европа проявляет осторожность в этом вопросе.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору допустил, что встреча с Дональдом Трампом на саммите НАТО может обернуться для Владимира Зеленского новым унижением.