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09:26, 7 июля 2026Мир

На Западе усомнились в успехе переговоров Трампа и Зеленского

Bloomberg: На Западе нет уверенности, что переговоры Трампа и Зеленского пройдут успешно
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетПереговоры Трампа и Зеленского

Фото: Daniel Torok / US White House / Globallookpress.com

На Западе нет уверенности, что переговоры президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского на полях саммита НАТО в Анкаре пройдут успешно. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Несмотря на то что сейчас все ожидают хорошей встречи Трампа и Зеленского, нестабильность в поведении президента США не дает уверенности в том, что переговоры пройдут гладко», — говорится в материале.

При всем том что Трамп смягчил риторику в отношении украинского лидера, Европа проявляет осторожность в этом вопросе.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору допустил, что встреча с Дональдом Трампом на саммите НАТО может обернуться для Владимира Зеленского новым унижением.

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