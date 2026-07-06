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07:29, 6 июля 2026Интернет и СМИ

Зеленского предостерегли от встречи с Трампом

Христофору: Встреча с Трампом обернется новым унижением для Зеленского
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Встреча с президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО может обернуться для украинского главы Владимира Зеленского новым унижением. С таким предостережением выступил кипрский журналист Алекс Христофору.

По его мнению, Зеленский рассчитывает на то, что он сможет убедить Трампа в переломе ситуации в конфликте, показав ему фотографии с ударами беспилотников, после чего американский лидер «заворожится и согласится на все».

«Это большая ошибка, которая обернется новым унижением для Киева. Киев думает, что Трамп скажет: "Дави сильнее, Зеленский. Дави сильнее. Мы должны победить". Только вот на деле надавят уже на самого Зеленского», — считает эксперт.

Ранее стало известно, что встреча Трампа с Зеленским станет одной из последних в рамках поездки американского лидера на саммит НАТО в Анкару.

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