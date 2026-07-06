Обнаружена унизительная для Зеленского деталь встречи с Трампом в Анкаре

Зеленский оказался в конце списка тех, с кем Трамп встретится на саммите НАТО в Анкаре

Встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским на саммите Североатлантического альянса в Турции станет одной из последних в рамках поездки американского лидера в Анкару. Это следует из расписания политика.

Американский президент прибудет в Турцию во вторник, и в тот же день у него планируется ряд мероприятий в рамках саммита НАТО, который состоится 7 и 8 июля. Самым плотным днем для Трампа станет среда, его рабочий день начнется с утра.

Однако до украинского лидера очередь дойдет только под конец дня, после этого назначена лишь встреча с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. Затем глава Соединенных Штатов проведет итоговую пресс-конференцию и покинет страну.

Ранее Зеленский и Трамп созвонились, чтобы обсудить перспективы завершения украинского конфликта и ситуацию на фронте. Политики условились на том, что договорят обо всем лично на полях саммита НАТО в Турции.