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23:53, 7 июля 2026Мир

Стало известно о разногласиях в НАТО из-за поддержки Украины

Президент Латвии Ринкевич заявил о разногласиях в НАТО из-за поддержки Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил телеканалу Al-Jazeera, что внутри НАТО существуют разногласия по вопросам дальнейшей поддержки Киева, а также по ситуации на Ближнем Востоке.

«Я не считаю, что позиции стран альянса касательно поддержки Украины значительно отличаются, разногласия касаются лишь объемов этой поддержки», — сказал он.

По словам политика, НАТО следует усилить оборонный потенциал своего восточного фланга.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам НАТО с призывом не оставлять страну вне альянса.

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