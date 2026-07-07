Стало известно о разногласиях в НАТО из-за поддержки Украины

Президент Латвии Ринкевич заявил о разногласиях в НАТО из-за поддержки Украины

Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил телеканалу Al-Jazeera, что внутри НАТО существуют разногласия по вопросам дальнейшей поддержки Киева, а также по ситуации на Ближнем Востоке.

«Я не считаю, что позиции стран альянса касательно поддержки Украины значительно отличаются, разногласия касаются лишь объемов этой поддержки», — сказал он.

По словам политика, НАТО следует усилить оборонный потенциал своего восточного фланга.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам НАТО с призывом не оставлять страну вне альянса.