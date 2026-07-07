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15:51, 7 июля 2026Бывший СССР

Зеленский обратился к НАТО с одним вопросом

Зеленский обратился к НАТО с призывом не оставлять Украину вне альянса
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам НАТО с призывом не оставлять страну вне альянса. Об этом он заявил в ходе саммита НАТО в Анкаре, его слова в своем Telegram-канале опубликовало издание «Новости.Live».

«У меня есть вопрос к вам. Вы правда верите, что правильно оставлять страну, народ с такой обороной вне НАТО? Если у нас есть эти возможности, если украинцы умеют так воевать, логично стать частью коллективной обороны альянса», — сказал он.

Ранее президент Украины предложил российскому лидеру встретиться в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР), после сообщений о взятии города Вооруженными силами России. В Кремле поддержали готовность Зеленского приехать в Россию, но уточнили, что встречу стоит провести в Москве.

Вечером 3 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска полностью взяли под контроль Константиновку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Президент России Владимир Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории региона.

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