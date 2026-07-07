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23:44, 7 июля 2026Бывший СССР

Боевики ВСУ попытались бежать из Константиновки под видом священников

РЕН ТВ: Боевики ВСУ попытались бежать из Константиновки под видом священников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Артиллерия и дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) сейчас пытаются создать огненный заслон в Константиновке, чтобы помочь своим разрозненным группам благополучно отойти из города, пишет РЕН ТВ.

По данным телеканала, плотное кольцо вокруг города не дает украинским военным возможности покинуть город, в итоге некоторые бойцы ВСУ прибегают к необычным способам эвакуации.

Доброволец из отряда «Барс-13» с позывным Штиль рассказал, что утром военнослужащие заметили мужчину, направлявшегося к позициям. По его словам, тот был одет как священнослужитель, а его образ был тщательно продуман: на нем были крест и церковные атрибуты, в рюкзаке находились иконы и кагор.

«Приняли, разоружили, обыскали, связали, допросили. Раздели и увидели, что он весь татуированный. Представился священнослужителем, сказал, что был с миссией от ростовской церкви в Константиновке», — отметил собеседник телеканала.

Освобожденную Константиновку назвали главным городом-крепостью ВСУ. 3 июля стало известно, что она занята Российской армией.

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