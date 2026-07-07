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23:11, 7 июля 2026Бывший СССР

Депутата Рады возмутило хранение боеприпасов на складе среди жилых домов в пригороде Киева

Скороход: На складе в Вишневом под Киевом хранились боеприпасы и ракеты к системам ПВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетМинобороны

Кадр: Соцсети

Депутат Верховной Рады Анна Скороход в своем Telegram-канале возмутилась хранением боеприпасов на складе среди жилых домов в пригороде Киева.

Она заявила, что боеприпасы и ракеты к системам противовоздушной обороны (ПВО) «Укроборонпрома» и Минобороны Украины находились в Вишневом Киевской области, где в результате атаки началась масштабная детонация.

«Кто ответит (…) за то, что мы храним все в одном городе среди жилых домов? Когда начнут думать головой, когда поймут, что "авось" не работает?» — задалась вопросом Скороход.

При этом спикер Генштаба Украины Дмитрий Лиховий заявил, что объект в Вишневом не относится к сфере управления и не подчиняется Вооруженным силам. Его слова приводит «Страна.ua».

Он напомнил, что распоряжение главкома ВСУ, которым запрещено размещение складов боеприпасов и других подобных объектов рядом с гражданской застройкой и местами пребывания мирных жителей, остается в силе. Чей объект располагался в пригороде Киева и что могло там масштабно сдетонировать, Лиховий не уточнил.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что российские войска поразили склад боеприпасов в Вишневом Киевской области, где находились снаряды с обедненным ураном. Он обвинил президента Украины в замалчивании ситуации, а также призвал отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова.

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