В МВД рассказали о мошеннической схеме с декларацией чужих денег

МВД: Мошенники от имени ЦБ просят забрать посылку и задекларировать чужие деньги

Аферисты под видом сотрудников государственных органов просят россиян забрать посылку и задекларировать чужие деньги. О новой мошеннической схеме рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«Если "специалист" Центрального банка России просит вас забрать посылку и задекларировать чужие деньги — это мошенники, а вы соучастник преступления», — предупредили в ведомстве.

Как отметили в МВД, зачастую мошенники выдают себя за сотрудников спецслужб, правоохранительных органов и финансовых учреждений. Ведомство привело скриншот переписки, где злоумышленник под видом представителя ЦБ попросил жертву забрать рюкзак с 200 тысячами рублей. Из них пять тысяч он предложил оставить себе, остальное — задекларировать.

В управлении напомнили, что государственные организации не предлагают внештатную работу гражданам и не просят оказать содействие в проведении «тайных операций».

Ранее сообщалось, что мошенники начали запугивать россиян легендой об аннулировании результатов ЕГЭ.