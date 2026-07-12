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17:33, 12 июля 2026Спорт

Президент ФИФА рассказал о частоте общения с Трампом

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал, что каждый день общается с Дональдом Трампом
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рассказал о частоте общения с лидером США Дональдом Трампом. Его слова приводит Blue News.

«Мы регулярно общаемся с Трампом. Практически каждый день. Он доволен и получает большое удовольствие от турнира. Он смотрит все матчи по телевидению», — сказал Инфантино.

Также президент ФИФА рассказал, почему Трампом лично не посещает матчи проходящего в его стране чемпионате мира. «У него есть другие дела. Если бы он пришел на стадион, люди бы спросили: "Что он делает на стадионе, когда в мире столько событий?" Я постоянно поддерживаю связь с ним и его администрацией», — заявил Инфантино.

Ранее Трамп признался, что звонил Инфантино, после чего организаторы ЧМ-2026 отменили красную карточку, показанную игроку сборной США Фоларину Балогуну во время матча 1/16 финала США — Босния и Герцеговина. «Все, что я сделал, — это попросил о пересмотре ситуации. Поскольку не считал, что произошло нарушение. Я не говорил Инфантино, что делать. Я не могу говорить ему, что делать», — заявил Трамп.

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