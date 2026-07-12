Стало известно о продолжении переговоров США и Ирана по ядерной программе

США и Иран продолжают технические переговоры по ядерной программе

Соединенные Штаты и Иран продолжают вести технические переговоры по ядерной программе исламской республики. Об этом сообщил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц в интервью Fox News.

По словам Уолтца, среди поднимающихся тем — вопросы инспекций, дальнейшие действия с обогащенным ураном и программа обогащения.

Ранее сообщалось, что в ночь на 12 июля иранские военные начали наносить удары по американским целям на Ближнем Востоке. Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что штаты либо должны выполнять свои обещания, либо быть готовыми «заплатить цену» и подчеркнул, что «эра односторонних сделок» закончилась.