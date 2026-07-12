Иран обратился к США

Спикер парламента Ирана Галибаф: США должны выполнять обещания или платить цену

США либо должны выполнять свои обещания, либо быть готовыми «заплатить цену». Об этом заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф в соцсети X.

Он подчеркнул, что «эра односторонних сделок» закончилась. Свой пост спикер сопроводил скриншотом с одним из пунктов меморандума о взаимопонимании, который Вашингтон и Тегеран подписали в июне. На изображении выделен фрагмент, в котором говорится, что за организацию движения по Ормузскому проливу ответственен Иран.

В ночь на 12 июля иранские военные начали наносить удары по американским целям на Ближнем Востоке. В частности, по утверждению Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, были уничтожены командный центр и ангары для американских разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 на авиабазе принца Хасана в Иордании.