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08:03, 12 июля 2026Мир

Иран обратился к США

Спикер парламента Ирана Галибаф: США должны выполнять обещания или платить цену
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Icana / Globallookpress.com

США либо должны выполнять свои обещания, либо быть готовыми «заплатить цену». Об этом заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф в соцсети X.

Он подчеркнул, что «эра односторонних сделок» закончилась. Свой пост спикер сопроводил скриншотом с одним из пунктов меморандума о взаимопонимании, который Вашингтон и Тегеран подписали в июне. На изображении выделен фрагмент, в котором говорится, что за организацию движения по Ормузскому проливу ответственен Иран.

В ночь на 12 июля иранские военные начали наносить удары по американским целям на Ближнем Востоке. В частности, по утверждению Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, были уничтожены командный центр и ангары для американских разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 на авиабазе принца Хасана в Иордании.

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