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07:02, 12 июля 2026Мир

Иран ударил ракетами по авиабазе в Иордании

КСИР Ирана заявил об уничтожении командного центра и ангаров на авиабазе в Иордании
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрывы в Иране

Фото: Jamal Awad / Globallookpress.com

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил об уничтожении командного центра и ангаров для американских разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 на авиабазе принца Хасана в Иордании. Его заявление приводит агентство Reuters.

Уточняется, что удары наносились несколькими баллистическими ракетами. В КСИР также пригрозили «более жесткими ответными мерами» в случае новых атак США на Иран.

Ранее телеканал Press TV сообщил об ударах Ирана по американским целям на Ближнем Востоке. На фоне этого в Кувейте прозвучал взрыв.

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