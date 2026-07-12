Иран ударил ракетами по авиабазе в Иордании

КСИР Ирана заявил об уничтожении командного центра и ангаров на авиабазе в Иордании

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил об уничтожении командного центра и ангаров для американских разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 на авиабазе принца Хасана в Иордании. Его заявление приводит агентство Reuters.

Уточняется, что удары наносились несколькими баллистическими ракетами. В КСИР также пригрозили «более жесткими ответными мерами» в случае новых атак США на Иран.

Ранее телеканал Press TV сообщил об ударах Ирана по американским целям на Ближнем Востоке. На фоне этого в Кувейте прозвучал взрыв.