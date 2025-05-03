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06:15, 3 мая 2025Мир

Украину пригласили на парад Победы в Лондоне

Украинские военные примут участие в параде Победы в Лондоне
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press

Военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) пригласили на парад в Лондоне в честь 80-летия Победы над нацистской Германией. Об этом сообщили в министерстве обороны Великобритании, передает Sky News.

«Спустя восемьдесят лет после Дня Победы мы будем чествовать наших ветеранов войны, наше величайшее поколение. Вполне уместно, что ВСУ, которые в настоящее время сражаются за свободу, представлены на мероприятии», — сказал министр обороны королевства Джон Хили.

Парад пройдет 5 мая. В ведомстве отдельно подчеркнули, что участие украинцев в мероприятии будет символизировать глобальную поддержку Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский намекнул на планы нанести удар по параду Победы в Москве 9 мая. «Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают», — сказал он.

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