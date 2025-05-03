В МИД прокомментировали заявление Зеленского о перемирии

Захарова: Заявления Зеленского — это угрозы террориста мирового масштаба

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о перемирии в честь 9 Мая и о параде Победы в Москве — это угрозы террориста мирового масштаба. Так слова украинского лидера прокомментировала в Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«9 Мая Зеленский будет чтить память не деда-фронтовика, а как трусливый предатель-коллаборационист зиганет фашистам», — заявила дипломат.

Она добавила, что заявления Зеленского о безопасности мировых лидеров на параде Победы являются прямой угрозой, и отметила, что таким образом украинский лидер предает память своих предков, поскольку на Красной площади во время праздника соберется множество ветеранов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отверг российское предложение трехдневного перемирия в честь Дня Победы, назвав его театральной постановкой. Он выразил уверенность, что для урегулирования конфликта приостановка боевых действий должна продлиться 30 дней.