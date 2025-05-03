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14:32, 3 мая 2025Бывший СССР

Зеленский раскрыл позицию по прямым переговорам с Россией

Зеленский заявил, что прекращение огня является сложным первым шагом к перемирию
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Stephanie Lecocq / WPA Pool / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что даже первый шаг к перемирию — прекращение огня — является крайне сложной задачей, не говоря уже о прямых переговорах с Россией по прекращению конфликта. Его слова передает РИА Новости.

«Видите, как сложно сделать даже первый шаг – прекращение огня. (...) И потому есть такие сигналы, что, наверное, после того, как договорятся о ceasefire [прекращение огня], некоторые страны будут хотеть, чтобы мы с русскими остались один на один», — сказал он.

При этом Зеленский указал на наличие разногласий внутри США относительно дальнейшей поддержки Украины и будущего переговоров.

Ранее президент Украины отверг российское предложение трехдневного перемирия в честь Дня Победы, назвав его театральной постановкой. Он выразил уверенность, что для урегулирования конфликта приостановка боевых действий должна продлиться 30 дней, потому что за трое суток «ни о чем договориться невозможно».

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