Зеленский отверг предложение перемирия в честь Дня Победы

Зеленский назвал постановкой предложение перемирия и отверг его

Президент Украины Владимир Зеленский назвал театральной постановкой российское предложение перемирия в честь Дня Победы и отверг его. Об этом сообщает издание «Интерфакс-Украина».

«Мы готовы начинать с 1-го [мая], с 3-го [мая], с 5-го [мая]. Если ему (президенту России Владимиру Путину, — прим. "Ленты.ру") нужна дата 7-го [мая] — нам все равно. С 7-го [перемирие возможно, но только на] 30 дней», — заявил украинский лидер.

Он выразил уверенность, что для урегулирования конфликта приостановка боевых действий должна продлиться 30 дней, потому что за трое суток «ни о чем договориться невозможно».

Ранее Зеленский намекнул на планы нанести удар по параду Победы в Москве. «Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают», — заявил он.