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19:39, 5 мая 2025Бывший СССР

В России рассказали об ответном ударе в случае атаки ВСУ на Москву

Полковник Ходаренок: В случае атаки 9 Мая Киев будет превращен в развалины
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

В случае атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву 9 Мая буквально через минуты последует сокрушительный удар по Киеву. Об этом заявил военный обозреватель «Газеты.Ru» полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Он выразил мнение, что для ответного удара могут быть привлечены крылатые ракеты большой дальности типа Х-101 и Х-555, крылатые ракеты «Калибр-ПЛ» и «Калибр-НК» Военно-морского флота, дроны и ракетные комплексы типа «Искандер-М». Также аналитик предположил, что могут быть использованы соединения Ракетных войск стратегического назначения, использующие средства поражения в обычном снаряжении.

Ходаренок добавил, что «удар возмездия» может затмить все, что было ранее в ходе конфликта. По его словам, центр столицы Украины может быть превращен в развалины. Также, по его оценкам, под огонь могут попасть правительственные здания, в том числе офис президента Украины.

Ранее бывший командир батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Евгений Дикий нашел причину того, почему Украина не будет наносить удар по параду Победы в Москве. По его словам, ВСУ не будут пытаться атаковать Москву из-за присутствия председателя КНР Си Цзиньпина.

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