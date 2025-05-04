В России рассказали о мерах безопасности в Москве на 9 Мая

Депутат Швыткин: Минобороны прилагает все усилия для защиты Москвы на 9 Мая

Со стороны Вооруженных сил России, Министерства обороны предпринимаются все необходимые усилия для того, чтобы обеспечить полную безопасность как участников парада Победы, так и гостей Москвы в праздник 9 Мая, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Швыткин заявил, что Киев делает все возможное, чтобы минимизировать приезд лидеров на парад Победы, показать якобы никчемность этого события, что никоим образом не соответствует действительности. По его словам, количество лидеров других государств, которые посетят Москву 9 мая по приглашению президента Владимира Путина, станет свидетельством значимости праздника с ведущей в нем ролью Советского Союза.

«Для поддержания безопасности будут приложены усилия со стороны правоохранительных органов и Минобороны, средства ПВО, другие различные силы и средства. Будут проведены оперативные мероприятия профилактического характера накануне 9 мая, ну и непосредственно обеспечение общественного порядка, безопасности, сосредоточение сил ПВО на возможных направлениях удара по нашей столице», — рассказал Швыткин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые приедут в Москву на парад Победы. Также глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак намекнул на удар по Москве 9 Мая.