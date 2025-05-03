«Пробил дно». В России отреагировали на предупреждение Зеленского к мировым лидерам о возможной опасности 9 Мая в Москве

Захарова назвала слова Зеленского угрозой ветеранам, которые придут на парад

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение российской стороны о трехдневном перемирии на День Победы, назвав инициативу «театральной постановкой для создания атмосферы выхода РФ из изоляции». Также украинский лидер подчеркнул, что Киев не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые приедут в Москву на парад Победы.

При этом он указал, что вместо трехдневного перемирия военные действия нужно прекратить на 30 дней. «Почему прекращение огня на 30 дней? Потому что невозможно за три, пять, семь дней ни о чем договориться», — пояснил он.

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Захароова назвала Зеленского трусом и предателем, угрожающим ветеранам

Слова Зеленского о неготовности Киева обеспечить мировым лидерам безопасность во время парада Победы в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала классической угрозой террориста международного масштаба.

Сегодня он пробил дно: теперь он угрожает физической небезопасностью еще и ветеранам, которые в святой день придут на парады и торжественные мероприятия Мария Захарова официальный представитель МИД России

Она также подчеркнула, что Зеленский предал собственного деда-фронтовика и свой народ.

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Депутат Госдумы Алексей Чепа, в свою очередь, отметил, что цель заявлений Зеленского заключается в том, чтобы сорвать большое международное событие — 80-летие победы в Великой Отечественной войне — и уменьшить роль Советского Союза во Второй мировой войне.

«Пусть [мировые лидеры] не боятся посещать Москву в день 9 Мая. Мы предпримем все меры. Даже если будет какая-то попытка совершить террористический акт, она будет пресечена», — указал парламентарий.

После заявлений Зеленского в России пригрозили, что 10 мая в Киеве может не наступить

О словах Зеленского высказался и зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Зеленое небритое чмо заявило, что отвергает предложение [президента РФ Владимира] Путина о трехдневном перемирии на 9 Мая и не может обеспечить безопасность мировых лидеров в Москве. А кто ищет его гарантий? Просто словесная провокация. Не более того Дмитрий Медведев заместитель председателя Совета безопасности России

По его мнению, сам Зеленский понимает, что в случае реальной провокации с украинской стороны на День Победы «никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая».

Владимир Путин объявил перемирие в зоне специальной военной операции, приуроченное к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. В это время Россия остановит все боевые действия

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Предложение Украине перемирия на День Победы было проверкой

Комментируя отказ Зеленского от трехдневного перемирия пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что данное предложение являлось тестом готовности Киева к мирному процессу.

Представитель Кремля отметил, что в Москве ждут от Украины действий, направленных на деэскалацию в праздничные дни. «Неготовность режима прямо ответить на сделанное Россией предложение ясно показывает, что идеологической основой сегодняшнего киевского режима является неонацизм. И победа над гитлеровской Германией праздником для них, судя по всему, не является», — подчеркнул он.