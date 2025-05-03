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13:30, 3 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на призыв Зеленского к мировым лидерам не посещать Москву в День Победы

Депутат Чепа: Украина делает все, чтобы сорвать 80-летие Победы в Москве
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Сегодня Украина делает все для того, чтобы сорвать это большое международное событие — 80-летие победы в Великой Отечественной войне, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее резидент Украины Владимир Зеленский предупредил мировых лидеров о возможной опасности 9 Мая в России. Он заявил, что Киев отказывается гарантировать другим странам безопасность их представителей во время запланированных поездок на парад Победы в Москве.

Чепа заявил, что Украина пытается таким образом уменьшить роль Советского Союза во Второй мировой войне и сорвать международное событие в Москве. Депутат добавил, что президент Украины Владимир Зеленский идет на поводу у европейских лидеров, в первую очередь Великобритании, и тем самым пытается сорвать продвижение по подготовке мирного соглашения.

«Пусть не боятся посещать Москву в день 9 Мая. Мы предпримем все меры. Даже если будет какая-то попытка совершить террористический акт, она будет пресечена», — заключил парламентарий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский намекнул на планы нанести удар по параду Победы в Москве. «Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают», — заявил он.

Вот это да!
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