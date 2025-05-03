Медведев жестко отреагировал на отказ Зеленского от перемирия на День Победы

Зампред Совбеза Медведев: Никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев жестко отреагировал на отказ украинского лидера Владимира Зеленского от трехдневного перемирия на День Победы. О ситуации, в том числе об отсутствии гарантий со стороны Киева обеспечить безопасность мировых лидеров в Москве на 9 Мая, политик высказался в своем Telegram-канале.

«А кто ищет его гарантий? Просто словесная провокация. Не более того. [Зеленский] понимает, что в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая», — отметил он.

Об отказе украинской стороны от временного перемирия в честь Дня Победы стало известно ранее 3 мая. «[Перемирие возможно, но только на] 30 дней», — подчеркнул Зеленский.

Он также предупредил мировых лидеров о возможной опасности 9 Мая в российской столице. «Наша позиция очень проста ко всем странам, которые едут на 9 Мая: мы не можем нести ответственность за происходящее на территории Российской Федерации», — заявил Зеленский.