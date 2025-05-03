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14:57, 3 мая 2025Россия

В Кремле раскрыли цель предложенного Киеву на 9 Мая перемирия

Песков: Предложенное Киеву перемирие было тестом готовности к мирному процессу
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Предложенное Киеву перемирие на 9 Мая было тестовой проверкой готовности украинской стороны к поиску путей устойчивого мира, раскрыл цели данной инициативы представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что теперь Москва будет ждать от Киева недвусмысленных заявлений и действий, направленных на деэскалацию конфликта в праздничные дни.

«Неготовность прямо ответить на сделанное Россией предложение ясно показывает, что идеологической основой сегодняшнего киевского режима является неонацизм», — добавил Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отверг российское предложение трехдневного перемирия в честь Дня Победы, назвав его театральной постановкой. Он выразил уверенность, что для урегулирования конфликта приостановка боевых действий должна продлиться 30 дней, так как, по его мнению, за трое суток «ни о чем договориться невозможно».

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