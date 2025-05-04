Украину уличили в очередном намеке на удар по Москве 9 Мая

«Страна.ua»: Ермак картинкой с горящим Кремлем намекнул на удар по Москве 9 Мая

Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак намекнул на удар по Москве 9 Мая. Такое мнение в своем Telegram-канале приводит украинское издание «Страна.ua».

В публикации отмечается, что ранее Ермак поделился в своем Telegram-канале картинкой горящего Кремля с надписью «этот день мы приближали, как могли» (строка из песни «День Победы» — прим. «Ленты.ру»). «Украинская власть продолжает намекать на удар по Москве 9 Мая», — указали в издании.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее также заявил, что Киев не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые приедут в Москву на парад Победы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла его слова прямой угрозой.

Кроме того, Зеленский отверг российское предложение трехдневного перемирия в честь Дня Победы. Он выразил уверенность, что для урегулирования конфликта приостановка боевых действий должна продлиться 30 дней.