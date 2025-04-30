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01:35, 30 апреля 2025Бывший СССР

В Киеве рассказали о возможности ударить по параду Победы в Москве

Депутат Рады Костенко: Киев может ударить по параду Победы в Москве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

У Киева действительно есть возможность нанести удар по параду Победы в Москве. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, передает RT.

По его словам, Украина якобы располагает необходимым «дальнобойным оружием».

Вечером 29 апреля президент Украины Владимир Зеленский намекнул на планы Вооруженных сил страны (ВСУ) нанести удар по российской столице 9 мая. «Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают», — заявил он, добавив, что Россия должна переживать о продолжающихся боевых действиях.

9 мая по Красной площади в том числе пройдет расчет героев специальной военной операции (СВО) на Украине.

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