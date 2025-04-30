Зеленский пригрозил ударом по параду Победы в Москве. На что он рассчитывает?

Зеленский заявил о планах ВСУ нанести удар по параду Победы в Москве

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул на планы Вооруженных сил страны (ВСУ) нанести удар по параду Победы в Москве 9 мая. Об этом он заявил в своем вечернем обращении.

Украинский лидер сказал, что Россия должна переживать о продолжающихся боевых действиях и пойти на безусловное и полное прекращение огня.

Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают Владимир Зеленский президент Украины

Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве состоится 9 мая. Как сообщалось ранее, по Красной площади в том числе пройдет расчет героев специальной военной операции (СВО) на Украине.

Россия объявила одностороннее перемирие на время Дня победы

28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие в зоне СВО с 8 до 11 мая, приуроченное к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Зеленский в ответ назвал предложение манипуляцией. «Почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекращать огонь, чтобы обеспечить тишину Путина на время парада. Мы ценим жизнь людей, а не парады», — сказал политик, фактически отвергнув предложение главы российского государства. Он призвал к «немедленному, полному и безусловному прекращению огня» как минимум на 30 дней и заявил, что только такие меры позволят добиться урегулирования конфликта.

В МИД Германии также заявили, что России стоит согласиться на постоянное прекращение огня на Украине без предварительных условий вместо объявления перемирия во время празднования 80-летия Победы. Глава российского МИД Сергей Лавров объяснил, что Киев и Европейский союз (ЕС) требуют от России прекращения огня только потому, что ВСУ проигрывают на поле боя.

Москва уличила Украину в множественных нарушениях пасхального перемирия

19 апреля Путин в одностороннем порядке объявил пасхальное перемирие на Украине, закончившееся ночью 21 апреля. Позднее в Министерстве обороны России подсчитали, что ВСУ 4900 раз нарушали режим прекращения огня.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу пришел к выводу, что Киев «ни одного часа» не выполнял объявленное Россией пасхальное перемирие. Он уточнил, что в том числе были зафиксированы 1400 артобстрелов, 90 попыток ударов беспилотниками и шесть атак. Вместе с тем он отметил, что «общее снижение боевой активности со стороны противника наблюдалось». В свою очередь, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что Киев в часы перемирия «прицельно бил» по РФ не только дронами, но и американскими РСЗО HIMARS.

Позднее Лавров обвинил Киев в нежелании достичь мирного урегулирования конфликта. По его словам, Москва остается открытой для переговоров, тогда как украинская сторона договороспособность не демонстрирует.

Режим Зеленского показал отсутствие политической воли к миру и нежелание отказаться от продолжения войны, которая поддерживается русофобски настроенными кругами ряда стран Евросоюза, прежде всего — Франции и Германии, а также Британии Сергей Лавров министр иностранных дел РФ

Более того, выяснилось, что ВСУ сознательно шли на нарушение перемирия. В частности, противник обстрелял эвакуационную группу Вооруженных сил (ВС) России, отправившуюся за телом своего боевого товарища. Несмотря на то, что россияне обозначили себя двумя белыми флагами, по ним были нанесены удары с беспилотников и танка. Позднее стало известно, что командование ВСУ не довело до бойцов информацию о прекращении огня.