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10:30, 28 апреля 2025Бывший СССР

Лавров заявил о нежелании Зеленского останавливать конфликт

Лавров: Режим Зеленского показал отсутствие политической воли к миру
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Киев не желает мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью бразильской газете O Globo.

«Режим [президента Украины Владимира] Зеленского показал отсутствие политической воли к миру и нежелание отказаться от продолжения войны, которая поддерживается русофобски настроенными кругами ряда стран Евросоюза, прежде всего — Франции и Германии, а также Британии», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

По словам Лаврова, Москва остается открытой для мирных переговоров. В то же время Киев договороспособность не демонстрирует. Министр напомнил о многократных нарушениях украинской стороной 30-дневного моратория на удары по энергообъектам и 30-часового пасхального перемирия.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Киев «ни одного часа» не выполнял объявленного Москвой пасхального перемирия. За 30 часов Украина нарушила его 4900 раз.

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