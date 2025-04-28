Лавров заявил о нежелании Зеленского останавливать конфликт

Лавров: Режим Зеленского показал отсутствие политической воли к миру

Киев не желает мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью бразильской газете O Globo.

«Режим [президента Украины Владимира] Зеленского показал отсутствие политической воли к миру и нежелание отказаться от продолжения войны, которая поддерживается русофобски настроенными кругами ряда стран Евросоюза, прежде всего — Франции и Германии, а также Британии», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

По словам Лаврова, Москва остается открытой для мирных переговоров. В то же время Киев договороспособность не демонстрирует. Министр напомнил о многократных нарушениях украинской стороной 30-дневного моратория на удары по энергообъектам и 30-часового пасхального перемирия.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Киев «ни одного часа» не выполнял объявленного Москвой пасхального перемирия. За 30 часов Украина нарушила его 4900 раз.

