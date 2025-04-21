Командир спецназа «Ахмат» пообещал поставить нарушившую перемирие бригаду ВСУ в «позу Зю»

Алаудинов высказался о нарушившей перемирие бригаде ВСУ

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов пообещал покарать нарушившую перемирие бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видеообращение заместителя начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) РФ опубликовано в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.

Генерал-лейтенант лично допросил пленного украинского бойца из 225-й бригады ВСУ. Тот поведал, что их командование не довело информацию о перемирии и что российские военные прекратили огонь. После этого Алаудинов высказался, что «Ахмат» по-любому будет ставить это соединение в «позу Зю».

«ВСУ сознательно проигнорировали факт официального режима тишины. Ничего удивительного. Людям, которым совершенно чужды понятия "честь" и "достоинство", нельзя верить на слово», — резюмировал Кадыров.

В 00:00 21 апреля истек срок действия пасхального перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Несмотря на режим прекращения огня, российским военным был отдан приказ быть готовыми к отражению возможных провокаций со стороны ВСУ.