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22:47, 20 апреля 2025Бывший СССР

ВСУ во время перемирия ударили по российской эвакуационной группе с белыми флагами

ВСУ ударили по российской эвакуационной группе с белыми флагами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Denis Poroy / Imagn Images / Reuters

В сети появилось доказательство нарушения перемирия Вооруженными силами Украины. На это указал военный блогер Кирилл Федоров в своем Telegram-канале.

По его сведениям, украинские войска обстреляли эвакуационную группу Вооруженных сил (ВС) России, отправившуюся за телом своего боевого товарища. Несмотря на то, что россияне обозначили себя двумя белыми флагами, по ним были нанесены удары с беспилотников и танка.

При этом ВСУ дождались, пока российские военные отойдут подальше от укрытий. В результате тяжелые ранения получил один боец, его сумели вытащить из опасной зоны на руках. «До последнего верили, что на той стороне тоже люди», — приводит Федоров слова одного из бойцов.

Прежде сообщалось об успешной эвакуации под белыми флагами тел российских и украинских военных. Бойцы обеих армий также проводят разминирование, подвозят продукты и воду. Все это стало возможным благодаря пасхальному перемирию.

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