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13:45, 20 апреля 2025Бывший СССР

Российские и украинские военные эвакуировали под белыми флагами тела погибших

«Страна.ua»: Военные РФ и Украины эвакуируют погибших из серой зоны на фронте
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские и украинские военнослужащие эвакуируют тела погибших из серой зоны на разных участках фронта. Об этом стало известно изданию «Страна.ua».

«Россияне во время перемирия под белым флагом с красным крестом забирают с поля боя тела погибших солдат армии РФ», — отмечено в публикации.

Кроме того, военные обеих армий проводят разминирование, подвозят продукты и воду, а также обустраивают позиции. Все это стало возможным благодаря пасхальному перемирию, которое будет действовать до конца суток.

Ранее в Министерстве обороны РФ рассказали о строгом соблюдении перемирия на всех участках фронта вечером 19 апреля. Оно начало действовать в 18:00 по московскому времени для всех российских группировок войск.

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