В Кремле ответили на вопрос об участии в параде Победы героев СВО

Песков: По Красной площади в День Победы пройдет парадный расчет героев СВО

В День Победы в Москве по Красной площади пройдут герои специальной военной операции (СВО). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Безусловно», — сказал Песков, отвечая на вопрос, пройдет ли парадный расчет из героев СВО по Красной площади 9 мая.

Пресс-секретарь президента также переадресовал в Минобороны вопрос о том, будет ли на параде Победы в Москве демонстрироваться «Орешник».

Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечетсвенной войне в Москве состоится 9 мая. В Москву на парад прибудут президент Таджикистана Эмомали Рахмон, белорусский лидер Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Посетить российскую столицу выразил желание председатель КНР Си Цзиньпин, а также президент Сербии Александр Вучич.