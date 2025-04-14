Кремль переадресовал Минобороны вопрос о демонстрации «Орешника» на параде Победы

Песков переадресовал МО вопрос о демонстрации «Орешника» на параде Победы

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал вопрос о демонстрации «Орешника» на параде Победе в Москве в Министерство обороны. Его слова передает РИА Новости.

«Это у министерства обороны надо спрашивать», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста агентства.

Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечетсвенной войне в Москве состоится 9 мая. В Кремле заявляли об особых мерах безопасности в дни празднования 80-летия Победы.

Известно, что в праздновании Дня Победы также примут участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон, белорусский лидер Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Посетить российскую столицу выразил желание председатель КНР Си Цзиньпин, а также президент Сербии Александр Вучич.