Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:34, 14 апреля 2025Россия

Кремль переадресовал Минобороны вопрос о демонстрации «Орешника» на параде Победы

Песков переадресовал МО вопрос о демонстрации «Орешника» на параде Победы
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал вопрос о демонстрации «Орешника» на параде Победе в Москве в Министерство обороны. Его слова передает РИА Новости.

«Это у министерства обороны надо спрашивать», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста агентства.

Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечетсвенной войне в Москве состоится 9 мая. В Кремле заявляли об особых мерах безопасности в дни празднования 80-летия Победы.

Известно, что в праздновании Дня Победы также примут участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон, белорусский лидер Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Посетить российскую столицу выразил желание председатель КНР Си Цзиньпин, а также президент Сербии Александр Вучич.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    «То, что нужно людям». В Кремле подтвердили проведение прямой линии с Путиным в 2025 году

    Российского студента арестовали за поджог релейного шкафа по заданию Украины

    Производители мебели в России захотели избавиться от конкурентов из недружественных стран

    Кремль переадресовал Минобороны вопрос о демонстрации «Орешника» на параде Победы

    Загадочную папку в Windows попросили не трогать

    Россиянка оставила в ванной без присмотра дочь-инвалида и была осуждена за ее смерть

    В Кремле ответили на вопрос о продлении Россией моратория на удары по энергетике

    Женщина начала принимать лекарства и удивилась цвету своей мочи

    Украина пыталась атаковать Россию с помощью 52 беспилотников

    В России предложили сократить женщинам рабочий день на час

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше