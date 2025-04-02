В Кремле заявили об особых мерах безопасности в дни празднования 80-летия Победы

Песков: В дни празднования 80-летия Победы примут особые меры безопасности

В дни празднования 80-летия Победы примут особые меры безопасности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков назвал необходимость введения специальных мер «потребностью дня».

«Разумеется, в ходе празднований будут приниматься особые меры по обеспечению безопасности (...) Ничто не должно омрачить праздник Победы, всемирную важность этой годовщины», — заключил пресс-секретарь российского президента.

Он также уточнил, что правила проведения акции «Бессмертный полк» своевременно сформулируют и огласят.

Ранее в Кремле заявляли, что в каждом регионе будут вводиться свои режимы безопасности в связи с празднованием 80-летия Победы. Он уточнил, что в честь годовщины в стране запланировано огромное количество мероприятий.