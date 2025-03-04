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12:17, 4 марта 2025Россия

Песков рассказал о мерах безопасности на празднованиях 80-летия Победы

Песков: Вопросы о безопасности на празднованиях Дня Победы решат на местах
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Вопросы о безопасности региональных мероприятий в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут решать на местах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, в честь годовщины в стране запланировано огромное количество мероприятий.

«Разумеется, эта практика будет распространяться и в регионах, но в каждом регионе будут вводиться свои режимы, потому что связано это и с темой безопасности, и с другими аспектами, поэтому это от региона будет варьироваться», — сказал он.

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