Песков рассказал о мерах безопасности на празднованиях 80-летия Победы

Песков: Вопросы о безопасности на празднованиях Дня Победы решат на местах

Вопросы о безопасности региональных мероприятий в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут решать на местах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, в честь годовщины в стране запланировано огромное количество мероприятий.

«Разумеется, эта практика будет распространяться и в регионах, но в каждом регионе будут вводиться свои режимы, потому что связано это и с темой безопасности, и с другими аспектами, поэтому это от региона будет варьироваться», — сказал он.