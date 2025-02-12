КПРФ предложила объявить амнистию к 80-летию Победы

КПРФ внесла в Госдуму проект постановления об амнистии к 80-летию Победы

КПРФ внесла в Госдуму проект постановления об амнистии к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе документов.

«Проекты постановлений об объявлении амнистии и о порядке ее применения предлагаются к принятию в связи с одним из крупнейших политических событий XX века — 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», — говорится в пояснительной записке.

Там уточнили, что это проект основан на исторических традициях России и создан с целью укрепления авторитета власти. Амнистия предусматривается к неопределенному кругу лиц, который будет выбран по социально-возрастному критерию, исходя из необходимости облегчить положение осужденных, которые рисковали жизнью в интересах страны.

Под амнистию, согласно документу, могут попасть впервые осужденные за преступления небольшой и средней тяжести, а также принимавшие участие в боевых действиях и труженики тыла.

В 2024 году президент России Владимир Путин помиловал более 50 женщин в честь 8 Марта. В указе главы государтсва подчеркивается, что российский лидер руководствовался принципом гуманности при принятии решения.