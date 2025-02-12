Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:47, 12 февраля 2025Россия

КПРФ предложила объявить амнистию к 80-летию Победы

КПРФ внесла в Госдуму проект постановления об амнистии к 80-летию Победы
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

КПРФ внесла в Госдуму проект постановления об амнистии к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе документов.

«Проекты постановлений об объявлении амнистии и о порядке ее применения предлагаются к принятию в связи с одним из крупнейших политических событий XX века — 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», — говорится в пояснительной записке.

Там уточнили, что это проект основан на исторических традициях России и создан с целью укрепления авторитета власти. Амнистия предусматривается к неопределенному кругу лиц, который будет выбран по социально-возрастному критерию, исходя из необходимости облегчить положение осужденных, которые рисковали жизнью в интересах страны.

Под амнистию, согласно документу, могут попасть впервые осужденные за преступления небольшой и средней тяжести, а также принимавшие участие в боевых действиях и труженики тыла.

В 2024 году президент России Владимир Путин помиловал более 50 женщин в честь 8 Марта. В указе главы государтсва подчеркивается, что российский лидер руководствовался принципом гуманности при принятии решения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Винер покинула пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Спортсменки звали ее мамой

      Самолет с пассажирами на борту экстренно сел через час после вылета из-за неисправности

      Госсекретарь США высказался о сроках окончания конфликта на Украине

      Названо имя самого нелюбимого американцами президента

      Обвиняемый в коррупции экс-начальник ГИБДД российского региона из суда поехал на СВО

      Слушания по делу о теракте на Крымском мосту закрыли из-за секретных материалов

      Экономикам союза с участием России предсказали рост втрое быстрее европейской

      Швейцария впервые подтвердила гибель наемника на Украине

      Россиянам дали советы по выбору самого надежного забора

      В Москве началась церемония прощания с Олегом Стриженовым

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше