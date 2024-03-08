Владимир Путин помиловал более 50 женщин в честь 8 Марта. Кто попал в этот список?

Президент РФ Путин подписал указ о помиловании 52 женщин в честь 8 Марта

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 женщин в честь Международного женского дня, отмечаемого 8 марта. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«Прежде всего помилованы женщины, имеющие несовершеннолетних детей, беременные женщины, а также женщины, родственники которых участвуют в специальной военной операции», — сообщается в указе.

В заявлении подчеркивается, что российский лидер руководствовался принципом гуманности при принятии решения.

Фото: Семен Апасов / РИА Новости

В СПЧ предложили помиловать женщин для роста рождаемости в стране

В декабре в ходе встречи с президентом России член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева обратилась к Путину с просьбой помиловать женщин, совершивших ненасильственные преступления, у которых есть несовершеннолетние дети, а также женщин, впервые совершивших таких преступления, по делам которых нет потерпевших или те не против их освобождения. Она подчеркнула, что подобное решение поможет воссоединить семьи.

Пусть бы они были дома, пусть бы создавали семьи и рожали Ева Меркачева член Совета по правам человека

По словам Меркачевой, сейчас мера пресечения в виде лишения свободы назначена примерно 45 тысячам женщин. По ее мнению, амнистия могла бы коснуться примерно 25 тысяч заключенных.

Она отметила, что более половины заключенных женского пола — детородного возраста. Меркачева также рассказала о случае, когда одна из женщин родила и через два часа после родов была разлучена с ребенком и отправлена обратно в СИЗО, а также о том, что некоторые матери, отбывающие наказание в колониях вместе с маленькими детьми, не могут находиться с ними в больнице в случае госпитализации, так как для этого нет конвоя. По ее мнению, ситуации, когда матери с детьми находятся за решеткой, это «нонсенс».

В Госдуме объяснили, чем помилование отличается от амнистии

Глава комитета по законодательству Госдумы Павел Крашенинников уточнил юридические термины, касающиеся освобождения некоторых категорий женщин.

Путают, как обычно, амнистию с помилованием. А амнистия — это акт Госдумы, помилование — президента. Амнистия — это общий акт, и она не касается конкретных лиц. Поэтому здесь не будет конкретных фамилий Павел Крашенинников глава комитета по законодательству Госдумы

Общее число заключенных в российских тюрьмах на 1 января прошлого года составляло 433 тысяч человек, сообщала ФСИН. Статистика по полу осужденных не приводилась. Женщины содержатся в исправительных колониях общего режима, при них функционируют 13 домов ребенка.

По данным от 2021 года, в России в местах лишения свободы находилось 42 тысячи женщин, на тот момент — 8 процентов от общего числа заключенных (согласно докладу швейцарского Университета Лозанны).