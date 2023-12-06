В Госдуме уточнили термины в предложении Путина амнистировать некоторых женщин

Депутат Крашенинников о предложении амнистировать женщин: путают с помилованием

Глава комитета по законодательству Госдумы Павел Крашенинников уточнил юридические термины в предложении президента России Владимира Путина провести амнистию для некоторых категорий женщин. Его слова приводит Telegram-канал «Вы слушали маяк».

«Путают, как обычно, амнистию с помилованием. А амнистия — это акт Госдумы, помилование — президента. Амнистия это общий акт и она не касается конкретных лиц. Поэтому здесь не будет конкретных фамилий», — пояснил он.

Депутат уточнил, что парламентарии поддерживают предложение главы государства, отметив, что под амнистию не должны попадать осужденные за тяжкие преступления. Основными критериями, по его словам, будут являться небольшая тяжесть преступлений, возраст, состояние здоровья и дети.

4 декабря на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ) Владимир Путин призвал принять решения по амнистии некоторых категорий женщин. Позднее его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что сроки проведения возможной амнистии ряда категорий осужденных женщин пока не определены.