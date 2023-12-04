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22:36, 4 декабря 2023Россия

Путин призвал принять решения по амнистии

Президент Путин призвал принять решения по амнистии некоторых категорий женщин
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами президентского Совета по правам человека (СПЧ) призвал принять решения по амнистии некоторых категорий женщин, осужденных за ненасильственные преступления. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается женщин в местах лишения свободы: примеры, которые вы привели, они убедительные. И думаю, что надо подготовить и принять соответствующие решения, в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы», — ответил глава государства на просьбу члена СПЧ Ева Меркачевой помиловать женщин, совершивших ненасильственные преступления, у которых есть несовершеннолетние дети, а также женщин, впервые совершивших таких преступления, по делам которых нет потерпевших или те не против их освобождения.

В ноябре Ева Меркачева предложила амнистировать женщин из колоний для роста рождаемости в стране. Она отметила, что за последнее время депутаты огласили несколько инициатив, направленных на улучшение демографической ситуации в стране. В свою очередь, она указала, что более половины заключенных женского пола — детородного возраста, которые после амнистии, могли бы интегрироваться в общество и рожать детей.

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      Марина Совина
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