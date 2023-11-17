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17:41, 17 ноября 2023Россия

В СПЧ предложили Володину объявить амнистию сидящим в колониях женщинам

Член СПЧ Меркачева: нужно амнистировать женщин из колоний для роста рождаемости

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева в своем Telegram-канале предложила амнистировать женщин из колоний для роста рождаемости в стране.

«Отправила официальное обращение председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением принять акт амнистии для осужденных женщин», — рассказала она.

По словам правозащитницы, за последнее время депутаты огласили несколько инициатив, направленных на улучшение демографической ситуации в стране. В свою очередь, Меркачева отметила, что более половины заключенных женского пола — детородного возраста. После амнистии, добавила правозащитница, они могли бы интегрироваться в общество и рожать детей.

Ранее депутат Госдумы Валерий Селезнев предложил повысить в России рождаемость, освобождая из тюрем женщин-заключенных в обмен на рождение детей. Также он счел свою идею более оригинальной, чем «средневековые запреты» коллег по нижней палате парламента.

Помимо этого, депутат отметил, что на данный момент в российских тюрьмах содержатся порядка 45 тысяч женщин, большая часть которых проходит по нетяжким экономическим статьям.

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