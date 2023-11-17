В Госдуме предложили освобождать женщин-заключенных в обмен на рождение детей

Депутат ГД Селезнев предложил освобождать женщин-заключенных за рождение детей

Депутат Госдумы (ГД) Валерий Селезнев предложил повысить в России рождаемость, освобождая из тюрем женщин-заключенных в обмен на рождение детей. Об этом член партии ЛДПР написал в Telegram.

Приморский политик считает свою идею более оригинальной, чем «средневековые запреты» коллег по нижней палате парламента. По его словам, на данный момент в российских тюрьмах содержатся порядка 45 тысяч женщин, большая часть которых проходит по нетяжким экономическим статьям. Селезнев отметил, что многие из них способны родить детей.

«Государство может предложить и им своеобразную сделку, при которой женщине прерывается срок отбывания наказания и в случае, если она за время такого "отпуска" родила, остаток срока аннулируется», — разъяснил инициативу парламентарий.

По его мнению, принятие такого закона поможет решить сразу и демографическую, и социально-гуманитарную проблему. «Если такая сделка вам кажется циничной, перечитайте еще раз, выдохните и задумайтесь», — написал Селезнев, подчеркнув, что плюсов в его идее может быть больше, чем минусов.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил платить деньги россиянкам, которые откажутся от аборта, а после рождения ребенка забирать его на попечение государства. Эта инициатива возмутила коллег политика. Председатель комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина назвала идею аморальной. «Дети — это не щенки», — сказала она в беседе с «Лентой.ру».

9 ноября спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал идеи депутатов по повышению рождаемости и попросил не озвучивать резонансные инициативы по демографии.