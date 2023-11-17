Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:05, 17 ноября 2023Россия

В Госдуме предложили освобождать женщин-заключенных в обмен на рождение детей

Депутат ГД Селезнев предложил освобождать женщин-заключенных за рождение детей

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Депутат Госдумы (ГД) Валерий Селезнев предложил повысить в России рождаемость, освобождая из тюрем женщин-заключенных в обмен на рождение детей. Об этом член партии ЛДПР написал в Telegram.

Приморский политик считает свою идею более оригинальной, чем «средневековые запреты» коллег по нижней палате парламента. По его словам, на данный момент в российских тюрьмах содержатся порядка 45 тысяч женщин, большая часть которых проходит по нетяжким экономическим статьям. Селезнев отметил, что многие из них способны родить детей.

«Государство может предложить и им своеобразную сделку, при которой женщине прерывается срок отбывания наказания и в случае, если она за время такого "отпуска" родила, остаток срока аннулируется», — разъяснил инициативу парламентарий.

По его мнению, принятие такого закона поможет решить сразу и демографическую, и социально-гуманитарную проблему. «Если такая сделка вам кажется циничной, перечитайте еще раз, выдохните и задумайтесь», — написал Селезнев, подчеркнув, что плюсов в его идее может быть больше, чем минусов.

Материалы по теме:
Патриарх Кирилл хочет запретить «склонение» россиянок к абортам. Почему это навредит женщинам?
Патриарх Кирилл хочет запретить «склонение» россиянок к абортам.Почему это навредит женщинам?
13 ноября 2023
В регионах России начали запрещать аборты в частных клиниках. Почему это опасно для женщин?
В регионах России начали запрещать аборты в частных клиниках. Почему это опасно для женщин?
9 ноября 2023
В России начали вводить штрафы за «склонение к аборту». Почему это только навредит россиянкам?
В России начали вводить штрафы за «склонение к аборту». Почему это только навредит россиянкам?
3 ноября 2023
«Материнство — это не обязанность» В России говорят о запрете абортов в частных клиниках. Почему это никому не поможет?
«Материнство — это не обязанность»В России говорят о запрете абортов в частных клиниках. Почему это никому не поможет?
3 августа 2023
«Я была ужасно напугана» Россиянки приходят к врачам перед абортом. Как эти консультации ломают им жизнь?
«Я была ужасно напугана»Россиянки приходят к врачам перед абортом. Как эти консультации ломают им жизнь?
19 июля 2023

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил платить деньги россиянкам, которые откажутся от аборта, а после рождения ребенка забирать его на попечение государства. Эта инициатива возмутила коллег политика. Председатель комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина назвала идею аморальной. «Дети — это не щенки», — сказала она в беседе с «Лентой.ру».

9 ноября спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал идеи депутатов по повышению рождаемости и попросил не озвучивать резонансные инициативы по демографии.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Жители Финляндии массово выступили против закрытия границы с Россией

      Япония запустит новейшую ракету H3 в 2024 году

      На Украине признали попадание в плен нескольких тысяч бойцов ВСУ

      Покупателя замка Пугачевой уличили в многократном занижении цены

      Врач раскрыла россиянам способы правильно расчесывать волосы

      Директор Мариинского театра отреагировал на слухи о новой должности

      Начато расследование по факту обнаружения арестанта в СИЗО без признаков жизни

      Российские войска заняли выгодные позиции на одном из направлений

      Врач раскрыл способ защиты от деменции

      Нетаньяху рассказал об усилиях по сохранению жизней населения Газы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости