Володин раскритиковал идеи депутатов Госдумы по повышению рождаемости

Спикер Госдумы Володин раскритиковал идеи депутатов по повышению рождаемости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал идеи депутатов по повышению рождаемости и попросил обсуждать резонансные инициативы внутри фракций. Об это сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Как стало известно, 9 ноября в начале пленарного заседания председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина обратила внимание коллег на инициативы депутатов по повышению рождаемости, вызвавшие общественный резонанс.