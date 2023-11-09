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15:35, 9 ноября 2023Россия

Володин раскритиковал идеи депутатов Госдумы по повышению рождаемости

Спикер Госдумы Володин раскритиковал идеи депутатов по повышению рождаемости

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал идеи депутатов по повышению рождаемости и попросил обсуждать резонансные инициативы внутри фракций. Об это сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Как стало известно, 9 ноября в начале пленарного заседания председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина обратила внимание коллег на инициативы депутатов по повышению рождаемости, вызвавшие общественный резонанс.

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