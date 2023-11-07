Гинеколог назвала чудовищным предложение платить россиянкам за отказ от аборта

Гинеколог Ерофеева назвала чудовищной инициативу платить за отказ от аборта

Решение сделать аборт не всегда говорит о трудном материальном положении женщины. Об этом заявила акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Комментируя инициативу депутата Госдумы Султана Хамзаева, который предложил платить россиянкам за отказ от аборта и после родов забирать ребенка, врач назвала ее чудовищной. Ерофеева подчеркнула, что женщины решают прервать беременность, когда она нежелательна. По словам гинеколога, большая часть абортов приходится на женщин, у которых уже имеются дети, и это решение является взвешенным. Часто причиной для прерывания беременности становится предательство мужчины, отметила эксперт.

Когда мы женщину маним какой-то эфемерной платой за то, что она родит и отдаст государству, то это звучит ужасно, чудовищно. Любовь Ерофеева Врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ

Ерофеева добавила, что разные страны проходили подобные идеи еще полвека назад. Она привела в пример проведенное в 1970-е и 1980-е годы Пражское исследование, которое показало, что большая часть нежелательных детей имела низкое качество здоровья и жизни, а также вращалась в криминальных кругах. По словам гинеколога, для повышения рождаемости нужно увеличивать материнские выплаты, а также помогать семьям с жильем. «В малогабаритных квартирах, где люди как селедки в бочках, они не будут размножаться, нужно жилье», — заявила Ерофеева.

Ранее председатель Комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, комментируя идею коллеги по Госдумы, исключила возможность законодательного развития инициативы, назвав ее аморальной. «Дети — это не щенки. Категорически против этой идеи, она не имеет ни юридических перспектив, ни морально-нравственной основы», — сказала она в беседе с «Лентой.ру».

Зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева также раскритиковала предложение Хамзаева, посчитав его сомнительным. По мнению парламентария, мужчинам непросто понять, почему женщина решается на аборт. Депутат подчеркнула, что это трудное решение, на которое влияет множество факторов. «Важно, чтобы женщина чувствовала себя в безопасности, чувствовала поддержку близких, чувствовала поддержку государства в том числе, а это не только деньги», — отметила она.

О том, что депутат Хамзаев направил заместителю председателя правительства страны Татьяне Голиковой обращение с предложением платить денежные средства россиянкам, которые приняли решение отказаться от аборта, стало известно 7 ноября. По мнению политика, после родов таких детей нужно забирать на попечение государства.

В июне с аналогичным предложением выступил депутат Заксобрания Пермского края. В Госдуме эту инициативу также раскритиковали — депутат Останина сравнила плату россиянкам за отказ от аборта с продажей детей.