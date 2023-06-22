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15:42, 22 июня 2023Россия

Депутат предложил платить деньги россиянкам в обмен на отказ от аборта

Пермский депутат Постников предложил платить деньги женщинам в обмен на отказ от аборта

Фото: Filipp Romanovski / Unsplash

Платить женщинам деньги и спонсировать проживание в санаториях в обмен на отказ от аборта предложили во фракции ЛДПР Заксобрания Пермского края. На пленарном заседании с подобной инициативой выступил депутат Олег Постников, передает российское Ura.ru.

Если в России запретят делать аборты, услугу начнут предлагать подпольно, отметил Постников.

«Женщина приняла решение — мы не можем на него влиять, и нужно в этом случае заплатить женщине деньги на поддержание здоровья, дать ей возможность находиться в санатории. Ребенка мы можем забрать, а потом, может, она созреет и станет матерью этого ребенка», — сказал депутат.

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Этот вопрос Постников поднял в ходе доклада о демографической ситуации в Пермском крае директора департамента социальной политики администрации губернатора Елены Кравчук. Последняя рассказала, что в 2022 году в регионе был сделан 10 141 аборт, из них по желанию женщин — 6418.

В мае сообщалось, что Минздрав России разработал методички для общения с желающими сделать аборт.

Идея о запрете данной медицинской процедуры в России не раз поднималась в обществе. Так, патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывал исключить аборты из списка услуг российских частных клиник. Он подчеркивал, что пересмотр политики в демографической сфере является условием выживания страны.

В ноябре 2022 года вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву проработать вопрос о целесообразности введения запрета на аборты для несовершеннолетних в возрасте с 15 до 18 лет без согласия родителей или законных представителей.

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    Анна Щербакова
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