Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:24, 2 мая 2023Россия

Врачам подготовили методички для общения с захотевшими сделать аборт

«Коммерсантъ»: Минздрав разработал методички для общения с захотевшими сделать аборт

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Минздрав разработал методички для общения с захотевшими сделать аборт. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на разосланные в несколько регионов России ведомственные документы. Соответствующие документы поступили в учреждения Архангельской, Калужской, Новгородской, Тульской и Магаданской областей, а также в Приморский и Камчатский края.

По данным издания, сотрудники министерства проинструктировали врачей о том, что давить на женщину «в состоянии репродуктивного выбора» не следует. Вместо этого акцент делается на положительных сторонах материнства и возможность найти себе пару даже с ребенком.

Быть молодой мамой — это здорово!

методическая рекомендация Минздрава России

Уточняется, что для каждой из возрастных категорий проработана специальные речевые конструкции — даже для несовершеннолетних беременных. Тех же, кто сомневается, оставлять ли ребенка, Минздрав предлагает направлять на посещение психолога.

Материалы по теме:
«Терпи, не визжи! Ножки раздвигать приятно было?» Беседы со священниками, угрозы и унижения: как проводят аборты по ОМС в России
«Терпи, не визжи! Ножки раздвигать приятно было?»Беседы со священниками, угрозы и унижения: как проводят аборты по ОМС в России
6 марта 2021
«Роды просто раздавили». Одиночество, нищета и депрессия: истории россиянок, которых заставили рожать нежеланных детей
«Роды просто раздавили».Одиночество, нищета и депрессия: истории россиянок, которых заставили рожать нежеланных детей
28 мая 2021
«Пять часов я провела в этих муках» Почему в России до сих пор существуют подпольные аборты и как их проводят?
«Пять часов я провела в этих муках»Почему в России до сих пор существуют подпольные аборты и как их проводят?
17 июня 2022

Отдельно отмечается, что врачи не должны говорить, что пациентка совершает ошибку и делает неправильный выбор в случае отказа рожать.

Тех, кто согласится оставить ребенка, медикам следует хвалить. «Я очень рада за вас. Это правильное решение», — предлагается говорить в таких случаях.

Ранее сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал исключить аборты из списка услуг российских частных клиник. По его мнению, аборт остается не только бесплатной медицинской помощью, но и средством обогащения для частных медучреждений. Глава РПЦ подчеркнул, что пересмотр политики в демографической сфере является условием выживания страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
В США перечислили предполагаемые стратегические цели России в начале СВО
Никас Сафронов рассказал об уникальном стиле Юдашкина
Рост цен в Европе ускорился
Экс-боец ВСУ рассказал о пулеметах «Максим» на вооружении украинской армии
Авиакомпания вынудила инвалида выползти из самолета и вызвала споры в сети
Патрушев заявил о создании Западом направленных против России лженаучных теорий
Ядовитая змея постучалась в дверь дома ради спасения сородича
Российский дизайнер рассказала об отношении Юдашкина к коллегам
В США рассказали о характеристиках переданных Киеву ракет Zuni
Умер актер из сериала «Моя прекрасная няня»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.