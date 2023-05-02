Врачам подготовили методички для общения с захотевшими сделать аборт

«Коммерсантъ»: Минздрав разработал методички для общения с захотевшими сделать аборт

Минздрав разработал методички для общения с захотевшими сделать аборт. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на разосланные в несколько регионов России ведомственные документы. Соответствующие документы поступили в учреждения Архангельской, Калужской, Новгородской, Тульской и Магаданской областей, а также в Приморский и Камчатский края.

По данным издания, сотрудники министерства проинструктировали врачей о том, что давить на женщину «в состоянии репродуктивного выбора» не следует. Вместо этого акцент делается на положительных сторонах материнства и возможность найти себе пару даже с ребенком.

Быть молодой мамой — это здорово! методическая рекомендация Минздрава России

Уточняется, что для каждой из возрастных категорий проработана специальные речевые конструкции — даже для несовершеннолетних беременных. Тех же, кто сомневается, оставлять ли ребенка, Минздрав предлагает направлять на посещение психолога.

Отдельно отмечается, что врачи не должны говорить, что пациентка совершает ошибку и делает неправильный выбор в случае отказа рожать.

Тех, кто согласится оставить ребенка, медикам следует хвалить. «Я очень рада за вас. Это правильное решение», — предлагается говорить в таких случаях.

Ранее сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал исключить аборты из списка услуг российских частных клиник. По его мнению, аборт остается не только бесплатной медицинской помощью, но и средством обогащения для частных медучреждений. Глава РПЦ подчеркнул, что пересмотр политики в демографической сфере является условием выживания страны.