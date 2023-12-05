Кремль оценил сроки возможной амнистии некоторых осужденных женщин

Песков: сроки возможной амнистии ряда категорий осужденных женщин не определены

Сроки проведения упомянутой президентом России Владимиром Путиным возможной амнистии ряда категорий осужденных женщин пока не определены. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС во вторник, 5 декабря.

По словам официального представителя главы государства, конкретики в этом вопросе пока нет. При этом, до конца года провести амнистию невозможно, отметил Песков.

4 декабря на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ) Владимир Путин призвал принять решения по амнистии некоторых категорий женщин.

Действующее законодательство России устанавливает, что амнистию объявляет Государственная Дума. Амнистия может быть осуществлена путем освобождения от уголовной ответственности или наказания, сокращением наказания или заменой его более мягким видом наказания.