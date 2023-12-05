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11:55, 5 декабря 2023Россия

Кремль оценил сроки возможной амнистии некоторых осужденных женщин

Песков: сроки возможной амнистии ряда категорий осужденных женщин не определены

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Сроки проведения упомянутой президентом России Владимиром Путиным возможной амнистии ряда категорий осужденных женщин пока не определены. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС во вторник, 5 декабря.

По словам официального представителя главы государства, конкретики в этом вопросе пока нет. При этом, до конца года провести амнистию невозможно, отметил Песков.

4 декабря на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ) Владимир Путин призвал принять решения по амнистии некоторых категорий женщин.

Действующее законодательство России устанавливает, что амнистию объявляет Государственная Дума. Амнистия может быть осуществлена путем освобождения от уголовной ответственности или наказания, сокращением наказания или заменой его более мягким видом наказания.

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      Игорь Дмитров
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