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09:26, 8 марта 2024Россия

Путин подписал указ о помиловании женщин

Президент Путин подписал указ о помиловании 52 женщин в честь 8 Марта

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 женщин в честь Международного женского дня, отмечаемого 8 марта. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

«Прежде всего помилованы женщины, имеющие несовершеннолетних детей, беременные женщины, а также женщины, родственники которых участвуют в специальной военной операции», — сообщается в указе.

В заявлении подчеркивается, что российский лидер руководствовался принципом гуманности при принятии решения.

В декабре в ходе встречи с президентом России член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева обратилась к Путину с просьбой помиловать женщин, совершивших ненасильственные преступления, у которых есть несовершеннолетние дети, а также женщин, впервые совершивших таких преступления, по делам которых нет потерпевших или те не против их освобождения. Она подчеркнула, что подобное решение поможет воссоединить семьи.

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      Максим Габриелян
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