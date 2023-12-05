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05:44, 5 декабря 2023Россия

Путин высказался о возможности амнистии женщин. Кого из осужденных россиянок могут выпустить на свободу?

Путин поддержал предложение Меркачевой об амнистии некоторых осужденных женщин

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами президентского Совета по правам человека (СПЧ) призвал принять решения по амнистии некоторых категорий женщин, осужденных за ненасильственные преступления. Об этом сообщаетcя на сайте Кремля.

В ходе встречи член СПЧ Ева Меркачева обратилась к главе государства с просьбой помиловать женщин, совершивших ненасильственные преступления, у которых есть несовершеннолетние дети, а также женщин, впервые совершивших таких преступления, по делам которых нет потерпевших или те не против их освобождения. «Пусть бы они были дома, пусть бы создавали семьи и рожали», — сказала правозащитница.

Что касается женщин в местах лишения свободы, примеры, которые вы привели, убедительные, и думаю, что надо подготовить и принять соответствующие решения, в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы.

Владимир Путинпрезидент России
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Меркачева обращалась по вопросу амнистии женщин к Володину

В ноябре Ева Меркачева предложила амнистировать женщин из колоний для роста рождаемости в стране. Соответствующее официальное обращение она направила председателю Госдумы Вячеславу Володину.

По словам правозащитницы, за последнее время депутаты огласили несколько инициатив, направленных на улучшение демографической ситуации в стране. В свою очередь, Меркачева отметила, что более половины заключенных женского пола — детородного возраста. После амнистии, добавила она, они могли бы интегрироваться в общество и рожать детей.

Как сообщал депутат Госдумы Валерий Селезнев, на данный момент в российских тюрьмах содержатся порядка 45 тысяч женщин, большая часть которых проходит по нетяжким экономическим статьям.

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В Совфеде отреагировали на предложение Меркачевой

Комментируя предложение Меркачевой на встрече Путина с членами СПЧ, сенатор Александр Башкин в беседе с РИА Новости сообщил, что если глава государства внесет в парламент предложение об амнистии некоторых категорий женщин, парламентарии поддержат эту идею.

Член Совета Федерации напомнил, что предложения главы государства по закону рассматриваются парламентом в первоочередном порядке. По его мнению, идея амнистии объясняется тем, что путь к исправлению связан не только с ограничениями, но и с доверием.

Очень многие люди, впервые оступившиеся, совершившие преступления, не связанные с насилием, не связанные с причинением ущерба, вреда здоровью или жизни, готовы, могут и должны интегрироваться в нормальное общество и жить в мире и согласии со всеми членами общества

Александр Башкинчлен Совета Федерации

Согласно статье 84 Уголовного кодекса РФ и статье 181 Регламента Госдумы, объявление амнистии осуществляется нижней палатой парламента путем принятия постановлений об объявлении амнистии и о порядке применения амнистии в отношении индивидуально не определенного круга лиц.

Совершившие преступления граждане могут быть освобождены от уголовной ответственности. Осужденные за совершение преступлений могут быть освобождены от наказания, либо назначенное наказание может быть сокращено или заменено более мягким видом наказания, либо такие лица могут быть освобождены от дополнительного вида наказания. С уже отбывших наказание граждан актом об амнистии может быть снята судимость.

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      Марина Совина
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