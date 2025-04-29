Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:06, 29 апреля 2025Мир

Лавров ответил на требование ЕС прекратить огонь на Украине

Лавров: ЕС требует от России прекратить огонь, потому что Украина проигрывает
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Киев и Европейский союз (ЕС) требуют от России прекращения огня только потому, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) проигрывают на поле боя. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Европейские лидеры и [верховный представитель ЕС по международным и политике безопасности Кая] Каллас, а также прочие представители сейчас утверждают, что Россия должна безоговорочно согласиться на прекращение огня только по той причине, что они терпят поражение на поле боя», — отметил дипломат.

Лавров подчеркнул, что планы Запада нанести России стратегическое поражение провалились и никогда не сбудутся. Министр добавил, что это «уже весь мир это прекрасно осознает».

Ранее в МИД Германии заявили, что России стоит согласиться на постоянное прекращение огня на Украине без предварительных условий вместо объявления перемирия во время празднования 80-летия Победы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предложение украинского президента Владимира Зеленского продлить перемирие на 30 дней. По его словам, такое решение невозможно без урегулирования определенных нюансов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы находимся на завершающем этапе». Трамп рассказал, какую сторону конфликта между Россией и Украиной готов выбрать и почему

    В России появился Пихта-банк

    Электричка сбила 12-летнюю школьницу в российском городе

    Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о снегопаде на майских праздниках

    Голливудский режиссер заявил о вычеркнутой из памяти России

    Дуа Липа вышла в свет в прозрачном платье без бюстгальтера

    Обвиняемого в расправе над темнокожей девушкой россиянина арестовали на два месяца

    Лавров высказался о цене предложений Киева о перемирии

    Лавров оценил заявления лидеров «ядерной пятерки»

    Лавров ответил на требование ЕС прекратить огонь на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости