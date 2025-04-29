Лавров: ЕС требует от России прекратить огонь, потому что Украина проигрывает

Киев и Европейский союз (ЕС) требуют от России прекращения огня только потому, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) проигрывают на поле боя. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Европейские лидеры и [верховный представитель ЕС по международным и политике безопасности Кая] Каллас, а также прочие представители сейчас утверждают, что Россия должна безоговорочно согласиться на прекращение огня только по той причине, что они терпят поражение на поле боя», — отметил дипломат.

Лавров подчеркнул, что планы Запада нанести России стратегическое поражение провалились и никогда не сбудутся. Министр добавил, что это «уже весь мир это прекрасно осознает».

Ранее в МИД Германии заявили, что России стоит согласиться на постоянное прекращение огня на Украине без предварительных условий вместо объявления перемирия во время празднования 80-летия Победы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предложение украинского президента Владимира Зеленского продлить перемирие на 30 дней. По его словам, такое решение невозможно без урегулирования определенных нюансов.

